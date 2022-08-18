'Mafya Erdoğan'ın avukatı ve valinin yolunu silahlarla kesti' haberine soruşturma

İstanbul Başsavcılığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine Kısa Dalga yazarı Ersan Atar ve sorumlu yazı işleri müdürü Sezgin Kesim hakkında “Mafyanın ‘yol kesme’ tutanakları ve devletin derin sessizliği” başlıklı haber nedeniyle soruşturma açtı.

Ankara Gazetecisi'nin duyurduğu habere göre, Savcılık, Atar ve Kesim’in 7 gün içinde savcılığa gelmemeleri halinde haklarında zorla getirme kararı verileceği uyarısında bulundu. İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi de jet hızıyla haber hakkında “erişimin engellenmesi” kararı verdi.

Konuya ilişkin soL'da yer alan haber de mahkeme tarafından erişime engellendi.