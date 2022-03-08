Maduro'dan ABD açıklaması: İleri tarihlerde görüşmek için anlaştık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'ya gelen ABD delegasyonuyla gelecek tarihlerde görüşme yönünde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan Maduro, "Geçtiğimiz cumartesi Venezuela'ya gelen ABD hükümetinden bir delegasyonu başkanlık sarayında ağırladım. Yaptığımız toplantı saygılı, samimi ve çok diplomatik bir ortamda gerçekleşti" dedi.

Toplantının iki saat sürdüğünü belirten Maduro, toplantıya ilişkin bir detay vermedi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, tarafların, petrol yaptırımların hafifletilmesi yönünde görüştüğünü, ancak görüşmelerde bir ilerleme sağlanmadığını belirtmişti.