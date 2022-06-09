Maduro, Kuruluş Osman ekibiyle buluştu

Daha önceki ziyaretinde Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu defa da Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, Twitter hesabından yapımcı ve oyuncularla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Maduro fotoğraflara şu notu düştü:

"Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz."

Venezuela liderine ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi.