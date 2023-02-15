Madonna, Metallica ve Patti Smith depremzedeler için destek istedi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yabancı müzisyenler sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye destek mesajları paylaştı.

ABD'li şarkıcı Madonna, bağış çağrısı yaparak "Herkes Sevgililer Günü'nde aşk hakkında konuşuyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ile Suriye'ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Evlerini, işlerini, sevdiklerini kaybeden o kadar çok insan var ki. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerini kullandı.

Madonna, "Bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org" dedi.

ABD'li metal grubu Metallica da, Türkiye ve Suriye'de depremde zarar görenlere destek için 250 bin dolar (4,7 milyon lira) bağışta bulundu.

Metallica'nın sosyal medya sayfalarında yapılan açıklamada, "Türkiye’nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı kelimelerle anlatamayız. 7,8 büyüklüğündeki deprem tüm bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor, feci şekilde 36 bini aşıyor" ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, grubun kurucusu olduğu yardım kuruluşu All Within My Hands'in, bölgede yardım faaliyeti gösteren Direct Relief ile World Central Kitchen'a 125'er bin dolar gönderdiği belirtildi.

Punk rock müziğinin öncülerinden Patti Smith de Instagram hesabında Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısı yaptı.

Smith, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının listesini paylaşarak, "Sevgililer Günü'nde sevgimizi bu şekilde gösterebiliriz. Bu kuruluşlara yardım edin. Dünyada bir çatlak, milyonlarca kırık kalp" ifadesini kullandı. (AA)