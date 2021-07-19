Madımak Katliamı'nın faili Ahmet Turan Kılıç öldü

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli’nde 33 aydını yakarak katleden saldırganların başında yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildiği halde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "affedilerek" serbest bırakılan katil Ahmet Turan Kılıç 87 yaşında öldü.

Gerici yandaş medya tarafından "masum bir televizyon tamircisi" ve "Ahmet Dede" şeklinde haberleştirilen Kılıç, katliam sırasında gerici güruhu yönlendiren isimlerden biriydi.

Gericileri sürekli otele saldırmaya teşvik eden, "Laik düzen yıkılacak", "Yaşasın şeriat" sloganları atarak otele saldıran Kılıç'ın oynadığı rol polis ifadelerinde de net şekilde gözler önüne serilmişti.

Odatv'de yer alan video haberde, Kılıç'a ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

Emniyet görevlisi Mehmet Yıldız, Ahmet Turan Kılıç'ı Madımak önünde 'Vali istifa', 'Sivas Aziz'e mezar olacak', 'Şeytan Aziz', 'Laik düzen yıkılacak', 'Yaşasın Şeriat' sloganları atarken gördüğünü, otele gitmek isterken polisin kendisini püskürttüğünü, bu sırada Kılıç'ın "bizim sizinle işimiz yok diyerek" yeniden barikatı aşmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

Emniyet görevlisi Sami Ece ise, Ahmet Turan Kılıç'ın 'Arkadaşlar bu cihattır, yürüyelim' diye bağırdığını, halkı otele doğru sevk ederek tahrik ettiğini gördüğünü söyledi.

Emniyet görevlisi Mustafa Kılıç, 'Hadisenin başından sonuna kadar ve hadisenin içinde' devamlı olarak Kılıç'ı gördüğünü, 'Şeriat gelecek zülüm bitecek' dediğini, Madımak önünde 'Ne duruyorsunuz, taş atın' dediğini, PTT önündeki taşları da oradakilere gösterdiğini, hadise günü Kılıç'ı bu eylemleri yaparken çok net gördüğünü söyledi.

Diğer emniyet görevlileri de Kılıç'ın kalabalığı başından sonuna kadar tahrik ederek önderlik eden bir kişi olarak gördüklerini beyan etti.

Yandaş medya 'mazlum' dedi

Sivas'ta 33 ilerici ve aydını katliamından sorumlu olan Ahmet Turan Kılıç'ı "mazlum" ilan eden gerici Yeni Akit gazetesi, "İdamla yargılanıp, 27 yıl boyunca suçsuz yere hapiste yatmıştı: Sivas mazlumu Ahmet dede Hakk'a yürüdü" başlığıyla Kılıç'ın ölümünü birinci sayfada sür manşet olarak gördü.