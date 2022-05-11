Madımak anıtından iki saldırganın adı kaldırıldı

Pir Sultan Abdal Kültür etkinliklerine katılmak için gelen 33 sanatçı ve aydın, 2 Temmuz 1993’te gericilerin saldırısı sonucu Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmişti.

Katliamda oteli yakmak için gelen Ahmet Alan ve Hakan Türkgil de otel yangınında hayatını kaybetti. Otelin altı uzun yıllar kebapçı lokantası olarak işletildi. Kebapçı, tepkiler sonucu kapatıldı. Sivas Özel İdaresi, oteli kamulaştırarak bilim ve kültür merkezine dönüştürdü ve giriş katına da yaşamını yitiren 33 aydın ile sanatçı için anı köşesi yapıldı. Ancak anı köşesinde otele saldırıyı gerçekleştirenler arasında bulunan Ahmet Alan ve Hakan Türkgil’in de isimleri yer aldı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, tepki çeken bu duruma karşı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi iki ismin kaldırılması için defalarca Sivas Valiliği’ne başvurdu ancak sonuç alamadı. Valilik de “Biz olayda yaşamını yitiren herkes için anı köşesi yaptık” açıklamasını yaptı.

Katliamda yakınlarını yitiren aileler, 2 Temmuz’da yapılan anma etkinliklerinde, “O iki katilin ismi orada olduğu sürece biz anı köşesine girmeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi. Katliamda kardeşi Gülsüm Karababa’yı kaybeden Hüseyin Karababa, kardeşinin isminin anı köşesinden çıkarılması için mahkemeye başvurmuştu. Eski Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da 12 Haziran 2021’de İçişleri Bakanlığı’na verdiği dilekçeyle isimlerin kaldırılması talebinde bulundu.

Yapılan bunca şikâyet sonrası, geçen hafta iki isim anı köşesinden çıkarıldı. Kaplan, “O iki katil artık şehitlerimizi rahatsız etmeyecek. Talebimizden yedi ay sonra iki katilin ismi şehitlerimizin arasından çıkarıldı” dedi.

'Acılarımız hafiflemedi'

2 Temmuz 1993 Madımak Katliamı'nda biri 10, diğeri 14 yaşında Koray ve Menekşe Kaya’yı yitiren Hüsne Kaya, “Acılarımız hafiflemedi” diye tepki gösterdi. 29 yıldır Madımak katliamı davasının sürdüğünü belirten Hüsne Kaya, “Biz otelin utanç müzesi olmasını istedik, onlar bilim, kültür merkezi yaptılar. Girişte bir bölüme çocuklarımızın adını yazıp anı köşesi oluşturdular ve o iki katilin ismini de başköşeye yazdılar” diye konuştu.