Madencilere Enerji Bakanlığı önünde bir kez daha gözaltı: 'Hakkımızı alana kadar Ankara'dan ayrılmayacağız'

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin, ödenmeyen ücret ve tazminat alacakları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı direniş 16'ncı gününde devam ediyor.

Madenciler, Bugüne kadar sorumluluk alınmaması halinde yarın Cumhurbaşkanlığı’na yürüyeceklerini duyurmuştu.

Ailelerinin de destek verdiği madenciler, akşam saatlerinde bir kez daha polis saldırısıyla karşılaştı. Müdahale sırasında Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve iki madenci gözaltına alındı.

Sendikanın genel başkanı Gökay Çakır da Soma'da gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltilen Çakır'ın yarın Soma Adliyesi'nde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Sendikadan yapılan açıklamada işçilerin talepleri karşılanıncaya kadar Ankara’dan ayrılmayacakları vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'dan Soma'ya talimat yollayarak, direnen işçilerin Genel Başkanını gözaltına aldıran, direnişi baskı ve gözaltılar ile bastırmaya çalışanların talimatı kimlerden aldığı bellidir. Holding'lerin talimatı ile yapılan bu işler bizi yıldıramaz, ancak mücadele azmimizi büyütür."

AKP'li Saral aylar sonra konuştu: 'İlgili bakanlıklar gereken adımları atmalı'

Polis saldırısının gerçekleştiği dakikalarda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral X üzerinden bir paylaşım yaparak konuyla ilgili bakanlıkları harekete geçmeye çağırdı. Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’a tepki gösteren Saral'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Uzun süredir ülke gündemimizde olan ve milyonlarca liralık servete sahip olduğu belirtilen Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez. İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye, maden işçilerinin haklarını korumaya ve alacaklarının ödenmesi için gereken adımları atmaya davet ediyoruz."

Şirketten pişkin açıklama: 'İşçilerin alacağı yok'

Bağımsız Maden-İş üyesi işçilerin Enerji Bakanlığı önündeki direnişi sürerken, Türkiye Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri de Yıldızlar SSS Holding önünde eylemlerine devam ediyor.

Bugün Yıldızlar SSS adına Ali Vahit Atıcı, işçilerin taleplerine ilişkin holding önünde bir açıklama yaptı.

Çalışanların herhangi bir alacağının bulunmadığını iddia eden Atıcı, her iki sendikaya üye işçilerin tüm yasal ödemelerinin yapıldığını ileri sürdü. Atıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dava süreci tamamlanıp karara bağlanan alacaklar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili ödemelerimizi de en kısa sürede yapacak ve ardından Türkiye Maden-İş yöneticileriyle birlikte durumu kamuoyuna bildireceğiz."

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