Maden mühendislerinden Denizli Valisi'ne tepki

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren yeraltı krom ocağında dün gece 23.00 sıralarında göçük meydana gelmiş, maden mühendisi Kadir Özer ve maden işçisi Mustafa Karahan yaşamını yitirmiş, maden işçisi Rıfat Salman ise göçükten sağ çıkarılmıştı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun "Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde olay netleştikten sonra gereği yapılacaktır" demişti.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada "Henüz 23 Kasım’da Siirt'in Silvan ilçesinde iki genç maden mühendisi meslektaşımızın acıları tazeyken aldığımız bu haber, bizi bir kez daha derin bir üzüntüye boğmuştur" denildi.

'Vali Bey bizleri hafızasız zannetmekte'

Denizli Valisi'nin "ölenlere Allahtan rahmet diledikten sonra, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve soruşturma neticesinde gereğinin yapılacağını" belirttiği ifade edilen açıklamada "Zannediyoruz ki Vali Bey bizleri hafızasız zannetmektedir" denildi.

Olayın yaşandığı maden ocağında 24 Mayıs 2022 tarihinde de bir işçinin ölümüyle sonuçlanan göçük meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, o dönem valiliğinden yapılan açıklamada da benzer ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada "Ancak netice gösteriyor ki gerekli soruşturmalar yeterince yapılmamakta, maden mühendisleri ve işçiler ölmeye; ölemeyen meslektaşlarımızsa yaşanan cinayetlerin müsebbibi olarak gösterilmeye devam etmektedir" denildi.

İş kazalarının sebebinin işverenlerin kâr hırsında ve çalışma yaşamında özelleştirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma, esnekleştirme ve denetimsizleştirme politikalarında saklı olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Çalışırken ölmek istemiyoruz'

"Tekrar belirtmek isteriz ki yaşanan iş kazalarının en önemli nedeni madencilik faaliyetlerinin bilime ve tekniğe uygun olarak yapılmaması, maliyetten kaçınmak için işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini göz ardı eden daha fazla para kazanma hırsıdır. Maden işletmelerinde bilimin ve tekniğin uygulayıcısı olan maden mühendislerinin mesleki bağımsızlık ve iş güvenceleri ile ilgili sorunları giderilmedikçe bu tür facialar yaşanmaya devam edecektir.

3213 sayılı Maden Kanunu ile 6331 sayılı İş Güvenliği yasasında gerekli düzenlemeler yapılarak çalışanların hayatı yasal güvence altına alınmalı, sorumluların hesap vereceği yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Kazada yaşamını yitiren meslektaşımızın ve maden işçisinin yakınlarına ve camiamıza başsağlığı, yaralı madencilere acil şifalar diliyoruz. Her ne sebeple olursa olsun iş kazalarının son bulmasını umuyor, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Çalışırken ölmek istemiyoruz."