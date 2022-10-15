Maden Mühendisleri Odası Başkanı kazanın asıl nedenine ilişkin soL'a konuştu

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Bartın Amasra'da yaşanan maden faciası sonrası bölgedeki soL ekibine değerlendirmede bulundu.

"Taşeronlaştırma aslında gizli bir özelleştirme, buralar o politikalar gereği madencilik bilim ve tekniğinden uzaklaşmaya başladı. Likayat kayboldu, bu facialar yaşanmaya başladı" diyen Yüksel, "Uzun yıllardır madencilik bilim ve tekniği bu kazaları önleyecek deneyime sahip. Burada da kamu kuruluşu olması sebebiyle donanım yönünden bir eksik olduğunu düşünmüyoruz ama riskin ve tehlikenin yönetimi konusunda zaafiyet olduğunu düşünüyoruz, kazanın asıl sebebi olarak da bunu görüyoruz" ifadesini kullandı.