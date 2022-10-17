Maden faciasında yaşamını yitiren işçinin babası: 'Tehlike var baba, kelle koltukta gidiyoruz' derdi

Bartın’daki maden faciasında yaşamını yitiren 25 yaşındaki madenci Rasim Bulut'un babası Asım Bulut, soruşturmayı yürüten savcılara çağrıda bulunarak, “Burada adaletli bir iş yapsınlar. İhmal varsa en büyük suçu alsın ihmali olan” dedi.

Bartın’ın Amasra meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 41 işçiden biri olan Rasim Bulut’un babası Asım Bulut'un konuşması şöyle:

'Tehlike var baba, kelle koltukta çalışıyoruz' derdi'

Madene 2019’da girdi, üç sene oldu daha. 25 yaşından bugün beş ay geçti, 1997 doğumluydu. Bartın’da endüstri meslek, motor bölümünü okudu. Askerliği bittikten sonra, ‘ben uzmanlığa gideceğim’ dedi. Ama elindeki bir dövme nedeniyle çocuğum asker olamadı. İşçi alımında TTK’ya yazıldı, girdi. Üç senedir işini seve seve çalışıyordu, seve seve yapıyordu. ‘Tehlike var baba, kelle koltukta gidiyoruz’ derdi; benim babam da madenci. Benim babam da 25 sene yer altında çalıştı. ‘Tehlike var ama çalışıyoruz, işimizi seviyoruz’ derdi.

'350 metre yerin altında çalışıyordu çocuğum'

O gün eşim diyalizdeydi; eşimi diyalizden aldım. Dedim ‘köye gidelim’, eve geldik Bartın’dan. Devlet hastanesinde çalışan bir tane çocuğum var. Paşalar köyüne, evimize geldik. Kapıdan girmemiz ile kızım aradı, ‘Baba Amasra’da göçük olmuş, biliyor musunuz’ dedi. ‘Biz bilmiyoruz yavrum’ dedim. Burada biz televizyondan öğrendik, direkt gittik Amasra’ya. Amasra ana baba günü olmuş, oradan Bartın Devlet Hastanesi’ne geçtik. Hastanede çocuğum artık sağlam mı ölü mü bekliyoruz. Çünkü umudum yok, 350 metre yerin altında çalışıyordu çocuğum, ordaydı. Orada olduğunu biliyoruz."

'Gaz kaçağı varmış diyorlar'

Asım Bulut, son olarak; olaya ilişkin soruşturma yürüten savcılara çağrı yaptı ve “Vicdanlı olsunlar, bir ihmal varsa… Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması var, beş tane savcıyı görevlendirdiler. Burada adaletli bir iş yapsınlar. İhmal varsa en büyük suçu alsın ihmali olan. Ben yeraltında çalışmadığım için bilmiyorum. Burada gaz kaçağı varmış diyorlar, bizde sağdan soldan duyduklarımızdan başka türlü bir şey bilmiyorum” dedi. (ANKA)