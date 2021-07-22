Madagaskar hükümeti: Devlet Başkanı'na suikast planı engellendi

Madagaskarlı yetkililer, ülkenin devlet başkanı Andry Rajoelina'ya dönük bir suikast planını engellediklerini ve olayla ilgili bazı "yabancı ve Madagaskarlı şüphelilerin" tutuklandığını açıkladı.

Madagaskar Kamu Güvenliği Bakanı, suikast girişimiyle ilgili biri yabancı, ikisi çifte vatandaşlı ve üçü Madagaskarlı olmak üzere 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan, "Polis, suikast girişimine dair son aylarda istihabarat alıyordu, ancak onları tutuklamak yalnızca şimdi mümkün oldu" açıklamasında bulundu.

Rajoelina, 2019'da seçimleri kazanarak devlet başkanı olmuştu.