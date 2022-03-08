Macron'dan Putin görüşmesi sonrası fotoğraf şovu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesi sonrası verdiği 'düşünceli' pozlar basına servis edildi.

Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşme sonrasına ilişkin fotoğrafları basına servis edildi.

Macron'un fotoğraflardaki 'düşünceli' ve 'dertli' pozları sosyal medyada gündem oldu.

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