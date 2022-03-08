Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşme sonrasına ilişkin fotoğrafları basına servis edildi.
Macron'un fotoğraflardaki 'düşünceli' ve 'dertli' pozları sosyal medyada gündem oldu.
Haber Merkezi
Macron'dan Putin görüşmesi sonrası fotoğraf şovu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesi sonrası verdiği 'düşünceli' pozlar basına servis edildi.
Haber Merkezi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşme sonrasına ilişkin fotoğrafları basına servis edildi.
Macron'un fotoğraflardaki 'düşünceli' ve 'dertli' pozları sosyal medyada gündem oldu.