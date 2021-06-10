Macron'a tokat atan kişiye 4 ay hapis cezası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a geçtiğimiz gün tokat aran 28 yaşındaki Damien Tarel, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarel'in, aynı zamanda 5 yıllığına devlet dairesine girmesi ve silaha sahip olması yasaklandı.

Tarel, Valence kentinde bugün gerçekleşen duruşmasında, Macron'a attığı tokadın "fevri ve planlanmamış olduğunu ve Fransa'nın düşüşte olmasına sinirlenmesi nedeniyle tokadı istemsizce attığını" söyledi. Tarel'e toplam 18 ay ceza verilirken, cezanın 14 ayı tecil edildi.

Tarel, duruşmada, kendisini "sarı yelekliler sempatizanı" olarak tanıttı. Tarel, duruşmadaki savunmasında, "Macron'un dostane, yalancı bakışlarını gördüğümde iğrendim ve şiddetli bir tepki verdi. Fevri bir tepkiydi. Şiddetten dolayı kendime şaşırdım" dedi. Tarel, Macron'un, ülkenin düşününü temsil ettiğini düşündüğünü belirtti.

Macron'a tokatla ilgili gözaltına alınan diğer kişi olan Arthur C.'nin duruşmasının 2022 yılında yapılmasının planlandığı belirtildi.

Macron, iki gün önce ülkede yaptığı bir resmi ziyaret sırasında Tarel'den tokat yemişti. Tarel'in tokat attığı sırada "Macronizm'e son" diye bağırdığı duyulmuştu.