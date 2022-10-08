Macron: Ukrayna için özel fon oluşturulacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna’nın doğrudan ekipman alabilmesi için 100 milyon avro’luk özel fon oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Sputnik'teki habere göre Macron, Prag’daki gayri resmi AB Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’ya bu savaşta destek sağlamak amacıyla bu ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu ekipmanı doğrudan üreticilerimizden satın almasına izin verecek özel bir fon oluşturmaya karar verdik. Fonun hacmi ilk aşamada 100 milyon avro olacak” ifadesini kullandı.

Macroni, “Bu fon, bugüne kadar sağladığımıza eşdeğer ekipmanı satın alma fırsatını verecek. Ayrıca savunma amaçlı silahları sağlamaya devam edeceğiz” diye ekledi.