Macron: Rus ve Türk paralı askerleri Libya'dan çekilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Paris’te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ardından Libya Geçici Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile görüştü.

Paşinyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macron, Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunarak “Askerler 11 Mayıs’taki pozisyonlarına geri dönmelidir” dedi.

Daha önce ülkesinin Ermenistan’a askeri destek olasılığından söz eden Macron’un Paşinyan ile görüşmesinde buna değinmemesi dikkat çekti. Macron “Ermenistan ile Azerbaycan arasında diyaloğun gelişmesine ve bölgesel barışın tesis edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını” söyledi. Paşinyan Macron’un sonbaharda Ermenistan’ı ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

Paris ziyaretinde Fransa parlamentosunda da bir konuşma yapan Paşinyan ülkesinde yapılan bir ankete katılanların Ermenistan’ın en iyi dostu olarak Fransa’yı gördüklerini söyledi ve Fransa’nın Ermenistan’daki varlığının daha da artmasıyla ilgilendiklerini belirtti.

Paşinyan’ın Paris ziyareti Rusya’nın Ermenistan üzerindeki etkisini “dengeleme” arayışı olarak da yorumlandı.

'Libya'dan yabancı paralı askerler çekilmeli'

Macron, Paşinyan'ın ardından Libya'nın geçici Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile bir araya geldi.

Görüşmeden sonra Macron Libya’daki yabancı güçlerin çekilmesi çağrısı yaparak “Libyalıların kendileri talep ettiği için dış müdahaleyi durdurmalıyız. Bu da Libya topraklarından yabancı paralı askerlerin tüm güçlerinin -Rus, Türk ve onların Suriyeli paralı askerleri ile diğerlerinin- çekilmesinden geçiyor” dedi.

Dibeybe’ye hitaben “Sizinle ve tüm ortaklarımızla bunun için çalışıyoruz” diyen Macron, “Bu çekilme birleştirilmiş bir ordunun yaratılmasıyla ilerlemelidir. Yıl sonuna kadar yapılması takvimlenen genel seçimlerin başarısını sağlamak gereklidir” diye konuştu.

Berlin'de 23 Haziran'da yapılacak Libya zirvesinde, Libya'yı ilk kez Dibeybe başkanlığındaki geçiş hükümeti temsil edecek.