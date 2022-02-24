Macron: Putin Avrupa'nın istikrarına en büyük saldırıyı başlattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatını "Avrupa'nın onlarca yıllık istikrarına en büyük saldırı" diye niteledi.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Macron "Putin savaşı seçerek yalnızca Ukrayna'ya saldırmadı. Barışa ve Avrupa'nın onlarca yıllık istikrarına yönelik en ciddi saldırıyı yürütmeye karar verdi" dedi.

Ukrayna, Fransa ve AB bayrakları önünde konuşan Macron Ukraynalıların "cesaretini ve kararlığını" selamlayarak başladığı konuşmasında "Özgürlük bizimdir" ifadesini kullandı.

Macron "Bu olaylar Avrupa ve ülkemizin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hayatlarımızda ve kıtamızın jeopolitiğinde uzun vadeli sonuçları olacaktır" diye konuştu.

Rusya'ya karşı yaptırımların "suçlusu olduğu saldırganlıkla orantılı olacağı" ifadesini kuklanan Macron Avrupa'nın yaptırımlarının Rusya'nın askeri, ekonomik ve enerji sektörlerini hedef alacağını söyledi. Macron yarın da parlamentoda ülkesinin vereceği karşılığa ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson: Rus ekonomisini sekteye uğratacağız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı sonrası yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle beraber Rus ekonomisini sekteye uğratacağız” dedi.

Sabah saatlerinde acil durum komitesi ile toplantı gerçekleştiren Johnson, toplantının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Uyarılar trajik bir şekilde doğru çıktı. Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı" dedi. Johnson, "Ukrayna uzak bir ülke veya hakkında çok az şey bildiğimiz bir ülke değil, bu ülkede Ukraynalı dostlarımız var. Ukrayna, on yıllardır özgürlük ve demokrasi içinde yaşayan bir ülkedir ve kendi kaderlerini tayin etme haklarına sahipler. Bu özgürlüğün yok olmasına izin veremeyiz, başka tarafa bakamayız" dedi.

Johnson, yaptığı açıklamada "Rus diktatörün Ukrayna'ya boyun eğdireceğine inanmıyorum" ifadelerini kullanarak, "Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, Avrupa'da ve dünyadaki demokrasiye bir saldırıdır. Ukrayna'nın bağımsızlığı için müttefiklerle birlikte çalışacağız" dedi. İngiliz Başbakan, "Ukraynalılara söylüyorum, yanınızdayız, sizler ve aileniz için dua ediyoruz ve yanınızda olacağız" diyerek İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğini yineledi.

Johnson, "İngiltere, Avrupa'da Ukrayna'ya savunma silahlarını gönderen ilk ülke oldu. Ve daha fazlasını yapacağız. Bugün müttefiklerimizle birlikte, Rus ekonomisini aksatmak için tasarlanmış büyük bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaşacağız" dedi.

Johnson ayrıca, "Batılı ülkeler olarak Rus petrol ve gazına olan bağımlılığı sona erdirmeliyiz. Misyonumuz açık, diplomatik, siyasi, ekonomik ve askeri olarak, Vladimir Putin'in bu barbarca girişimini başarısızlıkla sonuçlandıracağız" dedi. Johnson, bugün yerel saatle 17:00'da Avam Kamarası'nda Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları detaylandıracak.

Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaş Putin'in savaşı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Putin'in Ukrayna'ya yönelik operasyonu ile büyük bir hata yaptığını savunarak, "NATO, bugün Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlara karar verecek. Yaptırımların amacı, Rusya'da yaptıkları saldırının bedelini ödetmektir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonun ardından güvenlik kabinesini toplayan Scholz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "24 Şubat kardeş Ukrayna halkı için kara bir gün. Rusya, Ukrayna'ya operasyon başlatarak sayısız masumun hayatını tehlikeye atıyor. Bu savaş Putin'in savaşıdır. Putin'e saldırıyı derhal durdurması ve birliklerini Ukrayna'dan çekmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğu Avrupa ülkelerine seslenen Scholz, "sizi destekleyeceğiz" ifadesini kullanarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tam bir dayanışma içinde olduğunu, Pazar günü parlamentoda özel bir oturum yapılacağını ve oturumda hükümet açıklamasının yapılacağını sözlerine ekledi.

İtalya Başbakanı Draghi: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için her şeyi yapacağız

İtalya Başbakanı Mario Draghi de ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmesi için gereken her şeyi yapacağını söyledi. Draghi Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.