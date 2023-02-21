Macron milyonların karşı çıktığı 'mezarda emeklilik' düzenlemesini savundu

Fransa'da herkesin ortalama çalışma süresinin biraz daha uzun olması konusunda ortak kanaate sahip olduğunu ileri süren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik sisteminin "işlevselliği" için 'mezarda emeklilik' düzenlemesinin gerekli olduğunu iddia etti.

Macron, sendikaların 7 Mart'ta emeklilik reformunu protesto etmek için kitlesel grev ve gösteri çağrısına da karşı çıktı.

Emeklilik yaşını 62'den kademeli olarak 64'e çıkarmayı öngören düzenlemeyi savunan Macron, reformun "eğitim ve sağlık finansmanı dahil ülke için daha fazla refah sağlayacağını" öne sürdü

Yüksek tepkiler üzerine Ulusal Mecliste onaylanmayan reform taslağının, 28 Şubat'ta Senatoya gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan sosyal medyada, eski cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ın emeklilik yaşına ilişkin Macron ile benzer argümanları ortaya koyduğu bir video yayımlanması dikkati çekti. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dün bir televizyon programında, emeklilik reformunu, Macron'un seleflerine fark atmasını sağlayan çalışma olarak nitelemişti.

'Mezarda emeklilik' reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana milyonlarca kişi birçok kez grev ve protestolar düzenledi.