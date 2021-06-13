'Macron, Kuzey İrlanda'nın İngiltere'nin parçası olmadığını ima etti'

İngiltere medyasında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kuzey İrlanda'nın 'Birleşik Krallık'ın bir parçası olmadığını öne sürmesinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çileden çıktığı iddia edildi.

Sözde "sosis sırası" üzerine bir konuşma sırasında Johnson "Fransız mahkemeleri, Toulouse sosislerini Paris'e taşımana engel olsa nasıl olur?" diye sordu. Fransa Cumhurbaşkanı'ysa Paris ve Toulouse'un aynı ülkenin parçaları olduğunu belirterek, bunun iyi bir karşılaştırma olmadığını iddia etti. The Telegraph'a göre Johnson öfkelendi ve "Kuzey İrlanda ve İngiltere de aynı ülkenin parçası" yanıtını verdi.

İki devlet başkanı G7 zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere'de görüşmelerde bulundu. Toplantı öncelikle koronavirüs pandemisi, ekonomik toparlanma ve iklim değişikliğine odaklanmış olsa da, liderler ayrıca Brexit anlaşmasının bir hükmü olan Kuzey İrlanda Protokolünün uygulanmasını da tartıştılar.

Bir İngiliz hükümet kaynağı The Telegraph'a verdiği demeçte, Macron'un açıklamasının "AB'nin pozisyonunu son derece açıklayıcı" olduğunu söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere konuşan, gözle görülür bir şekilde rahatsız olan Johnson, Brüksel'in Kuzey İrlanda'nın 'Birleşik Krallık'ın bir parçası olduğunu "kafalarına alması" gerektiğini söyledi. İngiltere'nin toprak bütünlüğünü korumak için "ne gerekiyorsa yapacağını" söyleyen Başbakan, Londra ve Brüksel'in devam eden tartışmaya "pragmatik çözümler" bulmasını umduğunu kaydetti.

2016 yılında İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullandı. Bu İngiltere'nin artık üye devletler arasında malların, hizmetlerin ve emeğin serbest dolaşımını garanti eden tek pazarının ve gümrük birliğinin bir parçası olmayacağı anlamına geliyordu.

Bu durum Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti ve 1998 "Hayırlı Cuma Anlaşması" için büyük bir çelişki teşkil ediyordu.

Artık AB'nin parçası olmayan Belfast ve hâlâ AB üyesi olan Dublin arasındaki "sert sınırdan" kaçınmak için İngiltere ve Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda'nın AB tek pazarında kalması ve bloğun Kuzey İrlanda ile İngiltere'nın geri kalanı arasındaki sınırdaki malları kontrol etmesi konusunda anlaştılar.