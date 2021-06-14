Macron-Erdoğan görüşmesi ardından ilk açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Brüksel'de NATO liderler zirvesinde gerçekleşen yüz yüze görüşmenin ardından Élysée Sarayı'ndan açıklama yapıldı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, görüşmenin beklenenden daha uzun sürdüğüne dikkat çekildi. İki liderin "Suriye ve Libya konusunda birlikte ilerlemeye istekli olduklarını" söylediklerini aktaran açıklamaya göre Macron, Erdoğan'a, müttefikler arasında NATO içindeki değerler, ilkeler ve kurallar konusunda stratejik bir netleşme ve İslam'la ilgili tartışma hakkında netleşme gereğini teyit etti.

Açıklamaya göre Macron, Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirtti.

Erdoğan ile görüşmenin "İslam bağlamında meseleleri açıklığa kavuşturmayla ve Libya ile Suriye'de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koymayla sonuçlandığını" aktaran Macron, "Fransız laikliği ve Cumhuriyetin değerleri istismar edilmemelidir" dedi.