Maçoğlu'ndan 'Tunceli modeli Urfa'da olmaz' diyen AKP'li Belediye Başkanı'na yanıt

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Komünist Başkan'dan proje istedim, Tunceli modeli Urfa'da olmaz. Alevi inancı çok sağlam bir inanç. Ben versem ne mazotu alabilirim, ne nohutu alabilirim" açıklamasında bulunmuştu.

TELE1’de Betül Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, konuya dair şöyle konuştu:

"Sayın başkan Alevi inancı diyor ama biz öyle bakmıyoruz. Yerel yönetim halk ile birlikte karar aldığı andan itibaren herkesi bu işin parçası yapabilir. Nasıl çalışma yaptığınızı halka anlatırsanız onları ikna edebilirsiniz. Niçin yaptığınız önemli. Üreticilere mazot, gübre verilmesi lazım. Su ücretsiz olmalı. Bu ülke tarım ülkesi. Sadece Çukurova, Harran, Iğdır’da bile Türkiye dışında birkaç ülkenin bile ihtiyacını karşılayabiliriz. Ukrayna ve Rusya savaşında bile buğday kaygısı düşünmemiz ayıp."