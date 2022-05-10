Maçoğlu'ndan Adalet Nöbeti'ne destek

TMMOB ve bağlı odalarının Gezi Davası kararlarını protesto etmek için başlattığı Adalet Nöbeti’ni 13. günde Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve 10 Ekim Derneği ziyaret etti.

Maçoğlu, Gezi Davası'nda tutuklu Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’a dayanışma mesajlarının yer aldığı Gezi defterine, “Taksimdeki direniş hepimizin içindeki direniştir. Dostlarımız yalnız değil, bu karanlık aydınlıkla sonuçlanacak Gezi kazandı. Biz kazanacağız” yazdı.

Adalet Nöbeti’ne destek verenleri ve katılımcıları Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Erdil Bölükbaşı, Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ömer Dursunüstün ve Hasan Akyüz karşıladı.

Ziyarette meslek odaları, “Arkadaşlarımız serbest kalana kadar Adalet Nöbeti’ne devam edeceğiz” diyerek, mücadeleyi sürdüreceklerini bir kez daha vurguladı.

Adalet Nöbeti’ne milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütü ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, aydınlar ve çok sayıda yurttaş destek vermeye devam ediyor.