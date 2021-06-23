Maçka Parkı'ndaki pikniğe polis saldırdı

Onur Haftası Komitesi tarafından öncelikli olarak Adalar'a yapılan piknik çağrısı, kaymakamlığın yasaklama kararının ardından İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'na çekildi.

Şişli Kaymakamlığı ise saat 17.00'de planlanan buluşmanın öncesinde 30 gün boyunca yapılacak tüm etkinlik ve toplanmaların yasaklandığını duyurdu. Maçka Parkı’na da piknik öncesinde çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan bayrak ve maskelerin sokulmaması "şartıyla" etkinliğe gelenleri, çantalarını arayarak içeri aldı.

Polis saldırdı

Polis, bir süre pikniğe katılanların topluluk olarak değil, ayrı ayrı oturmasına izin verdi. Daha sonra alandan ayrılmayanlara müdahale edildi. Olayla ilgili bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.