Macaristan'ın sağlık çalışanları için zorunlu koronavirüs aşısı kuralı getirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aşı oranlarını artırmak amacıyla sağlık çalışanları için koronavirüs aşılarının zorunlu hale geleceğini ve çocukların okula dönmeden önce aşılanması gerektiğini duyurdu.

Cuma günü 'Günaydın, Macaristan!' radyo programında verdiği bir söyleşi sırasında Orban, sağlık çalışanları için zorunlu aşılar da dahil olmak üzere ülkedeki bağışıklık oranlarını artırma planlarını açıkladı.

Orban, "Sağlık sektöründe çalışan insanlar için zorunlu olan bazı aşılar zaten var ... şimdi buna koronavirüs aşılarını ekledik" dedi. İlk çekincelere rağmen Orban, Avrupa'da yaklaşan dördüncü koronavirüs dalgası göz önüne alındığında, söz konusu adımın yapılacak en iyi hamle olduğuna ikna olduğunu söyledi.

Bağışıklama oranlarını artırmak için bir başka hamle olaraksa Orban, 12 yaşından büyük okul çocuklarının okul sömestırı başlamadan önce aşılanmasını önerdi.

Macaristan'ın bu adımı Fransa ve Yunanistan'ın izlediği benzer adımları takiben geldi. Her iki ülke de 12 Temmuz'da sağlık çalışanları için zorunlu aşı kararı verdi ve bu adım özellikle Fransa'da aşı karşıtları ve virüs inkârcılarının yerel protestolarına yol açtı.

Fransa, sağlık çalışanlarının 15 Eylül'e kadar aşılanmamaları halinde artık çalışamama veya maaşlarının kesilmesi riskiyle karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Yunanistan'da da bakımevi personeline hemen aşı olmaları talimatı verilirken sağlık çalışanlarına 1 Eylül'e kadar aşı olmak için müddet tanındı.

Macaristan şimdiye kadar nüfusunun yaklaşık yüzde 55'ini tamamen aşılanmış durumda. Nüfusun yüzde 57'siyse en az bir doz aşı almış durumda.

Pandeminin patlak vermesinden bu yana, Macaristan yaklaşık 810 bin vaka ve 30 bin koronavirüs nedenli ölüm kaydetti.