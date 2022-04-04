Macaristan'da Orban seçimlerin galibi oldu

Macaristan'ın sağcı Başbakanı Viktor Orban, Pazar günkü seçimlerde art arda dördüncü kez ezici bir galibiyet elde etti.

Fidesz partisinin 58 yaşındaki lideri Orban, Pazar günkü zaferin ardından "Ay'dan bile görülebilecek kadar büyük bir zafer kazandık" dedi.

Ulusal Seçim Ofisi ön sonuçlara dayanarak, Fidesz'in 135 sandalyeye, üçte iki çoğunluğa ve muhalefet ittifakının 56 sandalyeye sahip olacağını söyledi. Vatanımız adlı aşırı sağcı bir parti de 7 sandalye kazanarak parlamentoya girecek.

Orban'ın Fidesz partisi yüzde 53,1, Marki-Zay'in muhalefet ittifakıysa yüzde 35 oy aldı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in görevden ayrılmasıyla Avrupa'nın en uzun süredir iktidardaki figürü haline gelen Orban, göçmen karşıtı politikaların savunucusu ve Moskova'ya karşı sert yaptırımların muhalifi olarak biliniyor.

Orban, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısnı kınadı ve Avrupa Birliği'nin Moskova'ya yönelik herhangi bir yaptırımını kabul etmediğini söylese de veto etmedi. Ancak Orban, Macaristan toprakları üzerinden Ukrayna'ya her türlü silah sevkiyatını yasakladı ve Rusya ile yakın bağların faydalarının gaz arz güvenliğini içerdiğini söyledi.