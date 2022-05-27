Macaristan yabancı plakalı araçlara ucuz benzin satışını yasakladı

Avrupa Birliği'nde benzinin en ucuz olduğu ülke olan Macaristan'da yabancı plakalı araçlara hükümet tarafından belirlenen ucuz fiyatlarla akaryakıt satışı yasaklandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas dün yaptığı açıklamada "benzin turistleri"ni durdurmak için bu önlemi aldıklarını söyledi.

Gulyas gazetecilere yaptığı açıklamada "Yabancı müşteriler, Avrupa'nın diğer yerlerinde litre başına 700-900 forint olan benzin fiyatlarını Macaristan'ın 480 forintte (1,22 avro) tutmasını istismar ediyorlar" dedi.

Gulyas ülkedeki düşük gaz fiyatlarının "akaryakıt turistlerince istismarı"nın gerçek bir sorun yarattığını ve ülkenin kendi tedariklerine tehdit oluşturduğunu savundu.

Hükümetin kararına göre Macaristan'da yabancı plakalı araçlara daha yüksek fiyattan benzin satılacak.

Yeni tarifeyi duyuran Gulyas ayrıca AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları da eleştirerek yaptırımların geri teptiğini ve Macaristan halkını da etkilediğini ifade etti.

Macaristan AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına dahil etmek istediği petrol ambargosuna karşı çıkıyor.