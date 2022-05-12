Macaristan: Topraklarımızdan Ukrayna'ya silah geçişine izin vermeyeceğiz

Macaristan, kendi toprakları üzerinden Ukrayna'ya silah göndermeyeceklerini yineleyerek, Ukrayna krizini Rusya'nın katılımıyla çözmek için barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijarto, "Rusya ile iş ilişkilerimiz var. Savaşın başlangıcından bu yana Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kendi inisiyatifiyle görüşme yaptı ve Budapeşte'de bir barış görüşmesi yapılmasını önerdi." dedi.

Szijarto, ülkesinin Macaristan-Ukrayna sınırının silah geçiş noktası olmasını istemediğini, kendi topraklarından silah göndermeyeceğini ve geçişine de izin vermeyeceğini vurguladı.

Macaristan, Avrupa Birliği (AB)'nin Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarına katılmamış, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başladığından bu yana da Ukrayna'ya herhangi bir silah sevkiyatında bulunmamıştı.