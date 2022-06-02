Macaristan: Rus gazına alternatif yok

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijarto, Macaristan'ın enerji arzı konularına pragmatik yaklaştığını söyledi.

Katıldığı Bakü Enerji Forumu'nda konuşan Szijarto, Rus gazının Macaristan'da tüketilen gazın yüzde 85'ini oluşturduğunu belirtti ve "Bu konuya pragmatik yaklaşıyoruz. Azerbaycan'dan Yunanistan sınırına kadar ulaşan ve yılda 16 milyar metreküp kapasiteye sahip Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) üretim kapasitesi genişletilinceye kadar konuşulacak alternatif yok" dedi.

Macaristan, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ithal edilen doğal gaza ambargo uygulamasına karşı çıkmış ve Gazprom'a da ödemeleri ruble ile yapma kararı almıştı.

