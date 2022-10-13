Macaristan: Rus gazı TürkAkım aracılığıyla sağlanabilir

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus enerji tekeli Gazprom CEO'su Aleksey Miller ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Gazprom ile doğalgaz ödemelerini ertelemek için nihai anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Finansal koşulları iyileştirmek için Gazprom Genel Müdürü yarın ödemeleri ertelemek için bir anlaşma imzalayacak, böylece ödeme koşullarımız daha uygun hale gelecek" dedi.

Macaristan'a gaz tedariki alternatifi: TürkAkım

TASS'ın haberine göre, Szijjarto, Macaristan'a Rus gazı tedarikinin TürkAkım doğalgaz boru hattı aracılığıyla batı güzergahından güney güzergahına yönlendirileceğini de kaydetti.

"Bugün, başlangıçta kuzey rotalarından Macaristan'a giden Rus gazının güney rotasına yönlendirileceğini, bu nedenle yakın gelecekte Macaristan'ın günlük gaz alımı ve kullanımı için herhangi bir kısıtlama olmayacağından emin olabiliriz" diyen Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "Şu anda Macaristan'ı besleyen güney hattı. Gazprom güney Avrupa dolaşım rotalarına odaklanırsa, bu durum Macaristan'ın enerji arzını daha güvenilir ve güvenli hale getirecektir" dedi.

Szijjarto, TürkAkım doğalgaz boru hattının gelecek dönemde Güneydoğu ve Orta Avrupa'nın enerji arzı açısından daha büyük bir role sahip olacağını sözlerine ekledi.

Macaristan Rus enerjisine yaptırımlara karşı

Szijjarto, Macaristan'ın enerji sektöründe Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara izin vermeyeceğini de söyledi. Bakan Szijjarto, "Macaristan'dan doğalgaz kullanımı konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacak" yorumunda bulundu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği enerji bakanlarının toplantısına katıldığı Prag'dan Moskova'ya geçmişti. Bu toplantının arifesinde, Macaristan'ın Rus gazına bir fiyat tavanı getirilmesini desteklemeyeceğini, böyle bir adımın Avrupa'nın enerji güvenliğine tehdit oluşturacağını fikrini yinelemişti.