Macaristan lideri Orban: Avrupa'yı yeni bir göç krizi bekliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Perşembe günü yaptığı açıklamada, Afganistan'daki mevcut durumun kontrol edilemez göç dalgalarını yeniden alevlendirme riski taşıdığından, gerileyen koronavirüs pandemisinin yerini yakında Avrupa'da başka bir krize bırakabileceğini söyledi.

Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'le düzenlediği bir basın toplantısında şunları söyledi:

"Pandeminin gerilemesi ile birlikte Avrupa'da göç konusu yeniden gündeme geldi. Yine güneyden ve doğudan çok iyi bilinen kitlesel göçler yaşayacağız. Afganistan'dan gelen haberleri takip ederseniz yüzbinlerce insan zaten orayı terk ediyor. Ülkedeki durumdaki dramatik değişiklik nedeniyle Türkiye'ye ve oradan da Balkanlar'a ve Orta Avrupa'nın güney kısmına serbestçe giriyorlar"

Göç konusunun kesinlikle Macaristan'ı ve batı Balkan ülkelerini etkileyeceğini vurgulayan Orban, Avrupa Birliği'ni Sırbistan da dahil olmak üzere Batı Balkanları dahil ederek genişlemeye çağırdı. Orban, bunun Orta Avrupa'yı konsolide edeceğini de sözlerine ekledi. Aksi takdirde, Balkan devletleri olmadan bloğun durgunluk riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Orban, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulundu. Günün erken saatlerinde Macar Dışişleri Bakanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı 1. sınıf Sırp Bayrağı Nişanı ile ödüllendirildi.