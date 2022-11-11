Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin, ülkesinin enerji arzı güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Orban, bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı" da Türkiye'ye teşekkür etmişti.