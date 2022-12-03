Mabel Matiz'den 'GQ Türkiye' tepkisi

Şarkı ve klipleriyle gericiler tarafından hedef alınan şarkıcı Mabel Matiz, GQ Türkiye ekibinin kendisinden "Yılın İyileri" gecesinde ödül takdim etmesini rica ettiğini, ancak bundan son anda vazgeçtiğini ve bu kararın kendisine bildirilmediğini söyledi.

Matiz, yaptığı açıklamada, "Yazın 'Karakol' klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin / tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim. Ne yazık ki bana son anda yapılan bu değişikliği bildirme nezaketi bile gösterilmedi" ifadesini kullandı.