Mabel Matiz'den açıklama: Ağlıyorum ama sevinçten

Şarkıcı Mabel Matiz son şarkısı "Karakol"un klibi nedeniyle sosyal medyada gericiler tarafından hedef gösterilmişti.

Ardından RTÜK'ün kliple ilgili tek tek müzik kanallarını aradığı ve "yayınlamamaları" konusunda uyarı yaptıkları ortaya çıkmıştı. Haberi RTÜK Üyesi İlhan Taşcı duyurmuştu.

Yaşananlardan sonra Mabel Matiz ilk kez bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Ağlıyorum ama sevinçten! Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, Karakol'u böyle güzel içten sarıp kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak. İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda müziğimde yer buldu, bundan sonra da yer bulmaya devam edecek" dedi.

Mabel Matiz'in açıklaması şöyle: