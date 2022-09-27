Yaprak Dökümü'nün ilk bölümünde Şevket karakterini canlandıran oyuncu Caner Kurtaran'ın 1,500 lira maaşla iş bulmasının ailede yarattığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D ekranında yayınlanmıştı.
2006 yılında brüt asgari ücret 531 lirayken çalışanların eline net 380 lira 46 kuruş geçiyordu.
Maaşı sosyal medyada gündem oldu... 1,500 TL maaşla işe başlayınca, ailecek sevinçten havalara uçuyorlar...https://t.co/JPG78vX3d8 pic.twitter.com/t9Obw0F6iw— soL Haber (@solhaberportali) September 27, 2022