Maaşı sosyal medyada gündem oldu

2006-2010 yıllarında arasında Kanal D ekranında yayınlanan Yaprak Dökümü'nün ilk bölümünde Şevket karakterinin bulduğu iş karşılığında aldığı maaşın konuşulduğu sahne sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi

Yaprak Dökümü'nün ilk bölümünde Şevket karakterini canlandıran oyuncu Caner Kurtaran'ın 1,500 lira maaşla iş bulmasının ailede yarattığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D ekranında yayınlanmıştı.

2006 yılında brüt asgari ücret 531 lirayken çalışanların eline net 380 lira 46 kuruş geçiyordu.