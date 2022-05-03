Lviv'de trafo merkezleri vuruldu

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirde patlama seslerinin duyulduğunu, Lviv'in bir bölümünde an itibariyle elektrik verilemediği söyledi.

Rusya'nın Lviv'de iki farklı elektrik trafo merkezini hedef alması sonucunda şehrin bir kısmında elektrik hizmetinin verilemediği kaydedildi. Lviv Belediye Başkanı Sadovi, "Şehre düzenlenen füze saldırıları sonucunda 2 elektrik trafo merkezi hedef alındı. Şehrin bir kısmında elektrikler kesildi. Farkı alternatif enerji kaynaklarından elektrik temin ediliyor" dedi.