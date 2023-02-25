Lütfü Savaş: Hakkımızda süren dezenformasyon ve yalan haberlere karşı dava açacağız

Depremin ardından hakkında istifa çağrıları gündeme gelen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hakkında 'yalan haber' yapıldığı söyleyerek tazminat davası açacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Savaş, "Hakkımızda süren dezenformasyon ve yalan haberlere karşı 'artık hakikat zamanı' diyoruz. Tamamına karşı hukuk sürecini işleterek tazminat davası açacağımızı ve geliri de depremzedelere bağışlayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.

Savaş daha önce istifa çağrılarına yönelik "İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım" demişti.

Savaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şehir şu anda o kadar zor durumda ki, bırakıp kaçmak olmaz. 9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe iktidara mensup. İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım. Kim ceza alırsa, bu kendim için dahil."