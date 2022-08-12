Lunapark'ta iki rollercoaster çarpıştı: 30'dan fazla yaralı

Almanya’da bulunan Legoland tema parkında iki rollercoaster çarpıştı. Kazada en az 30 kişi yaralanırken, bazılarının ağır yaralı olduğu bildirildi.

BBC’de yer alan habere göre, Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Legoland tema parkında iki rollercoaster çarpıştı.

Çarpışma sonucu bazıları ağır olmak üzere 30’dan fazla kişi yaralandı.

Şirket, rollercoaster trenlerinden birinin durması, diğerinin ise henüz tespit edilemeyen sebeplerle duramaması sonucu olayın yaşandığını söyledi.

İki trende toplam 38 kişi bulunduğu, 31’inin yaralandığı belirtildi.

Bavyera Kızıl Haçı, olaya müdahale ederken, kazanın risklere göre hafif atlatıldığını söyledi.