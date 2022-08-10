Lunapark kazası: Bir ölü, üç yaralı

Giresun'da Hacı Hüseyin Mahallesi'nde bulunan bir lunaparkta raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Samet Dilekçe (31) ile beraber Şevval Akbaş (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı.

Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan tüm müdahalelere rağmen Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe hayatını kaybetti.

Kaza sonrası lunaparkta inceleme yapılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. (İHA)