Lüleburgaz'da Sanofi fabrikası işçileri eylem başlattı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Sanofi fabrikasında işçiler vardiya girişlerinde eylem başlattılar.

soL'a konuşan işçiler, "500 işçinin çalıştığı fabrikada 144 işçi asgari ücretin altında ücretlere çalışmakta. Sendikamız Petrol - İş'in işveren ile yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı.Taleplerimiz net. Asgari ücretin altında çalışan işçi kalmamalı ve tüm işçilerin ücretlerine zam yapılmalı. Pandemi döneminde bizi durmaksızın çalıştıran patron bu haklı taleplerimizi görmezden geldiği için vardiya giriş ve çıkışlarında eylem yapmaya başladık. Süren görüşmelerden olumlu bir sonuç gelmezse grev dahil her türlü eylem hakkımızı kullanacağız" dedi.