Lüleburgaz Semt Evi'nden kurtuluş günü açıklaması: 'Sermayenin işgaline son vereceğiz!'

TKP Lüleburgaz Semt Evi, 8 Kasım Kırklareli Lüleburgaz'ın emperyalist işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "8 Kasım 1922'de emperyalizme karşı verilen mücadele zaferle sonuçlanmış ve emperyalizmin silahlı güçleri bu topraklardan atılmıştı. Ardından ise Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ve aradan 100 yıl geçti. Lüleburgaz büyüdü, genişledi ve bugünkü halini aldı. Tarımı bitirilmiş ,toprakları ekilmeyen, fabrikalarında işçilerin ucuza ve uzun saatler çalışmak zorunda kaldığı bir emek cehennemine dönüştü. Rantın, talanın ve peşkeşin dur durak bilmeden arttığı, yağmalanan bir Lüleburgaz ortaya çıktı" denildi.

'Sömürü düzenine karşı mücadele etmeye çağırıyoruz'

"Tarlalarımızı, fabrikalarımızı, doğamızı bu sefer patronlar işgal etmiştir. 100 yıl öncesinde emperyalizmi bu topraklardan nasıl defettiysek paranın saltanatını da bu topraklardan söküp atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alpullu şeker yeniden bu halk için üretmeye devam edecek, topraklarımızın her metre karesi pancar, buğday, ayçiçeği üretecek. Emekçilerin iktidarında para babaları için değil bu halk için üreteceğiz.

Bugün 8 Kasım, işgalin püskürtülmesinin 100. yıl dönümü. TKP Lüleburgaz Semt Evi olarak Lüleburgaz'ın emekçi halkını, yoksul köylüsünü, gencini birlikte 100 yıl öncesinde olduğu gibi emperyalizme ve bu sömürü düzenine karşı mücadele etmeye çağırıyoruz."