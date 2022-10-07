Lüks yatlarda çalışarak yaşamak: Taciz, cinsel saldırı...

Lüks yatların içinde emekçiler için aslında tam anlamıyla eziyet yaşanıyor. Özellikle kadın çalışanlar için sorunlar büyük. Tacize, cinsel saldırıya uğrayan kadınlar bir de günde 4 saat uykuyla çalışarak bedenen ve psikolojik olarak tükeniyor.

Deniz İşçileri Platformu, "MayDay" isimli dergilerinin 3’üncü sayısını çıkardı.

Balıkçı barınaklarında, gemilerde, tersanelerde, gemi söküm alanlarında, lüks yatlarda çalışan işçilerin sorunlarına değinen MayDay’in yeni sayısında "Yatta cinsiyetçilik ve sömürü" ile "Kapitalizmin vahşet rotaları" başlıkları dosya olarak hazırlandı.

Ayrıca şirketlerin doğaya saygı duymadığı ve yapılan "çevreci denizcilik" reklamlarının gerçeği yansıtmadığına da değinildi.

'Yatlarda çalışmak işkence gibi'

MayDay’de yatlarda çalışan kadın işçilerin çalışma yüklerine ve uğradıkları şiddete geniş yer verildi. Yat çalışanı kadınlar deneyimlerini aktardı. Sabahın erken saatlerinde henüz gün doğmadan hazırlıklara başlayan yat çalışanları aynı zamanda sözlü şiddete de uğruyor. Buna göre bir kadın çalışan sabah 06.00’da kalkıp çalışmaya başladığını ve geç kalkan yat sahiplerinin de “Sen köylü müsün” şeklinde dışlayıcı söylemlerine maruz kaldığını belirtti. 25 gün süren turda günde en fazla 4-5 saat uyuyabildiğini aktaran bir yat çalışanı ise yorgunluktan geminin kıç tarafından denize düştüğünü ve ölüm tehlikesi atlattığını belirtti.

Dergide Fransa merkezli Profesyonel Yatçılık Derneği’nin (PYA) kadın çalışanlarla yaptığı çalışmaya da yer verildi. 870 kadın gemi çalışanıyla yapılan çalışmada cinsel taciz istatistikleri oldukça dikkat çekici.

Tecavüz örtbas ediliyor

Buna göre kadınların yüzde 38’i çalışırken istenmeyen fiziksel temaslara maruz kalıyor. Kadınların yüzde 49’u bu temasların mürettebattan geldiğini belirtirken yüzde 13’ü misafirden ve yüzde 38’i ise her ikisinden de geldiğini belirtiyor. Çalışırken istenmeyen bir cinsel yorum alan kadın çalışanların sayısı ise yüzde 50. Ayrıca kadın çalışanlardan bazıları tecavüze uğradığını ve faillerin cezalandırılmadığını, korunduğunu belirtti.

Gemilerin sigortası var işçilerin yok

Denizlerin tehlikeli olduğu hatırlatılan dergide, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan sonra can güvenliğinin iyice azaldığına dikkat çekildi. Gemilerin sigortalı olduğu aktarılırken denizcilerin kendi sigortalarını kendileri ödemek zorunda kaldıkları belirtildi.

Deniz taşımacılığı ve çevre

Dünyanın yüzde 70’inin denizlerle kaplı olduğu hatırlatılan dergide deniz taşımacılığının da dünya ticareti açısından önemli olduğu vurgulandı. En kısa sürede, en çok yükün taşınmasının hedeflendiği deniz taşımacılığında çevre için de ciddi sorunlar oluşuyor. Tankerler, petrol sızıntıları, atıklar ve pek çok nedenle denizler kirleniyor. Doğayı korumayı hedefleyen sözleşmeler ise yetersiz.

Dergide batılı ülkelerin sadece kendilerini korumaya çalıştıkları da aktarıldı.