Lüks yaşamıyla bilinen Rus Ortodoks Kilisesi Patriği: Zenginler servetlerini paylaşmalı

Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, zenginleri servetlerini "ihtiyacı olanlarla paylaşmaya" çağırdı ve muhtaç sahiplerine yardım etmekteki isteksizliğin "cehenneme giden yol" olduğunu söyledi.

Ria Novosti'de çıkan habere göre Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki ayin sonrasında verdiği vaazda Patrik Kirill, "Zengin bir başkasının kederini görmediği ve ona yardım etmediği taktirde, bu durumun Tanrı'dan, İsa'dan ve onun hükümranlığından uzaklaşma yolu olduğu açıktır." dedi.

Bir kişinin ne kadar çok parası varsa, dünyevi sorumluluğunun o kadar fazla olduğunu vurgulayan Kirill, "Zenginler servetlerinin önemli bir bölümünü başkalarına, ihtiyacı olanlara, acı çekenlere verebilirlerse, o zaman servete sahip olmak haklı hale gelir." ifadelerini kullandı.

'Kendi servetinden mi başlayacak?'

Rusya'daki lüks yaşamıyla gündeme gelen Kirill'e tepkiler de gecikmedi. Kirill'in daha önce bir özel yatta çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Rus İşçi Cephesi (ROTFRONT) "Kendinden başlayacağını mı düşünüyorsunuz?" diyerek söz konusu vaazla alay etti.

Патриарх Кирилл https://t.co/GjZmelLoNp заявил, что богатые россияне должны делиться своими средствами с нуждающимся, иначе их ждет «путь в ад»



Как думаете, начнёт с себя? pic.twitter.com/IOqaECdylo — РОТ ФРОНТ Российский Трудовой Фронт (РТФ) (@RotfrontSu) September 5, 2022

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill geçtiğimiz yıllarda bir yatta görüntülenirken, Rusya basınında söz konusu yatın değerinin 680 bin avrodan fazla olması gündeme gelmişti. Fotoğrafın sosyal medyada tepki görmesinin ardından söz konsu yatın kiliseye ait olmadığı ve "yarım milyon rubleye kiralanabileceği" (yaklaşık 150 bin lira) yönünde haberler çıkmıştı.

2019 yılında da Kremlin'den yapılan bir açıklamada 43 milyon dolarlık bir özel jetin Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nin kullanımına temin edildiği belirtilmişti.