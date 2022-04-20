Lüks rezidansta işkence: Sekiz şüpheli daha yakalandı

İş sahibi E.K. ve D.A. 25 Mayıs 2021'de A.J. isimli bir şüphelinin elebaşı olduğu bir grup tarafından Bakırköy’de bulunan bir rezidansa zorla götürülerek alıkonuldu. 2 kişiye işkence yaparak mal varlıklarına zorla el koydukları iddia edilen şüphelilere operasyon yapan polis, 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Sekiz gözaltı

Sözcü'de yer alan habere göre polis ekipleri, işkence ve yağma olayıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Olaya karışan 8 şüpheli daha belirlendi. Kazak ve Çeçen uyruklu 8 şüphelinin yakalanması için 12 Nisan'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli de gözaltına alındı.

7 tabanca

Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 77 fişek, 1 kelepçe, 2 telsiz, 1 takip cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

4'ü tutuklandı

Diğer şüpheliler ise dün adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.