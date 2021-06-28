Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime ceza

Diyarbakır'da lüks marka aracının yıllık kasko, ÖTV, MTV ile sigorta masrafları yüksek çıkınca aracı önce trafikten çektiren, ardından da sahte plaka takarak tekrar trafiğe çıkan hakim Mesut Karadağoğlu "resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

Sabah'tan Özgür Cebe'nin haberine göre, mahkeme sanığın kişilik özellikleri nedeniyle cezayı 1 yıl 8 aya indirip 5 yıl süreyle erteledi. Hakim hakkında Hakimler Savcılar Kurulu da idari soruşturma başlatmıştı.

Mahkeme, sanık hâkimin her ne kadar ifadesinde satış ilanı için araca plakaları takıp fotoğraf çektirdiğini iddia etmiş olsa da, fotoğraf ve satış ilanını gösteren bir delil bulunmadığına dikkat çekti. Sanığın vergi giderlerinin yüksek oluşu nedeniyle aracı trafikten çektirdiğini, ardından da araca ait olmayan iki aynı sahte plakayı takarak yeniden trafiğe çıktığı da belirtildi.

Duruşmaya katılan sanık hâkim, ailesinin oto galericilik yaptığını, vergi masrafları çok yüksek olunca aracı trafikten çektiğini belirterek, "Araç atıl ve kullanmadığımız bir araçtı. Satmaya karar verince fotoğraflarını çekip ilana koyduk. İthal araç olduğu için üzerinde bir gümrük şerhi bulunmadığı anlaşılsın diye bu plakaları takıp fotoğrafını çektik. Plakaları sökerken kaportada hasar oluşmasın diye aracı otoparktan çıkarıp sanayiye götürmek istedim. Adliye lojmanlarına girdiğim sırada plaka sisteminden olumsuz uyarı verilince polisler gelip tutanak tuttu. Beraatımı istiyorum" dedi.

Savunmasına suçtun kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediğini belirten mahkeme, hakim Mesut Karadağoğlu'nu "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme "sanığın duruşmadaki olumlu tavırları ve kişilik özelliklerini" de dikkate alarak cezasını 1 yıl 8 aya indirip 5 yıl süreyle erteledi.