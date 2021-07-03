Lukaşenko Ukrayna sınırını kapatma talimatı verdi

Belarus menşeli Belta'nın bugün bildirdiğine göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ülkenin sınır muhafızlarına Ukrayna sınırını tamamen kapatma emri verdi

Lukaşenko, Belarus'a "yalnızca sivillerin girebileceğini" söyledi.

Belta'ya göre Lukashenko, ülkenin Alman işgalinden kurtulduğu güne işaret eden Belarus Bağımsızlık Günü adanmış konuşmasında, "Ukrayna'dan Belarus'a kaçırılan silah miktarı beni hayrete düşürdü" dedi. "Bu yüzden sınır muhafızlarına Ukrayna sınırını tamamen kapatma talimatı verdim" diyen Lukaşenko Belarus'a yalnızca sivillerin girebileceğini de sözlerine ekledi.

Belarus lideri "Başkalarının esir olarak almayacağız" dedi.