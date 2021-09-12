Lukaşenko: Rusya'dan S-400'ler almak için görüşmeşlere başladık

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 2025 yılında teslim edilmek üzere S-400 hava savunma sistemlerinin alımı için görüşmeler başlattıklarını söyledi.

BelTA'nın aktardığına göre Lukaşenko "Tüm silahların 2025'te teslim edilmesi konusunda mütabakata vardığımız için Rusya'nın askeriyesine, yönetimine ve savunma sanayisine minettarım." dedi. Rusya'dan alınan silahların bir düzine uçak ve bir kaç düzine helikopteri kapsadığını söyleyen Lukaşenko alınacak olan silahlar için toplan 1 milyar dolardan fazla bir para ödeyeceklerini söyledi.

Belarus Devlet Başkanı ülkesinin batısının S-300 sisyemleriyle "tamamen donatıldığını" ifade ederken Rusya menşeli Sputnik International'sa Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in S-500 sistemleri için de görüştüğünü aktardı.