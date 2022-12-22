Lukaşenko: Komşu ülkelerimiz saldırıya hazırlanıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, komşu ülkelerin olası bir saldırı hazırlığında olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Lukaşenko, "Bu komşuları sınırlarımızda gerilim yaratmaları için kimin kışkırttığının farkındayız." diyerek ordunun 'acil müdahale birliklerini' harekete geçirme kararını duyurdu.

Belarus Devlet Başkanı, "acil müdahale gücünün test edilmesi" kararı aldıklarını söyleyerek "Ordumuz acil müdahale kuvvetleri dediğimiz şeye sahiptir. Beklenmedik bir şey olursa, bu kuvvetler belirli bir süre boyunca alarma geçirilir ve gerilimin olduğu bölgeye gönderilir. Bu acil müdahale kuvvetlerini test etme kararı aldım" dedi.