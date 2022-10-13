Lukaşenko: Batı yangını körüklüyor ve gerilimi tırmandırıyor, Asya'nın zamanı geldi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi’nde konuştu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Belarus’un kendi isteğiyle nükleer silahtan vazgeçtiğini belirten Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko konuşmasında, "Bunun karşılığında ne aldık? Gerçek uluslararası yasal garantilerin yerine vaatler, Budapeşte Memorandumu gibi boş ve desteklenmeyen anlaşmalar, Belarus’ta durumun istikrarsızlaştırılmasına yönelik bitmeyen girişimler" dedi.

Lukaşenko, Batı’nın benzer senaryoyu Ukrayna’da da uyguladığını söyleyerek "Diğer ülkelerde darbe düzenleme pratiği ve bu zorluğa yanıt vermeyi başaran devletlerin yaptırımlarla cezalandırılması, uluslararası hukuk normlarına nasıl uyuyor? Artık bu soruyu soran bile yok. Cevabımız net olmalıdır. Bu, kabul edilemez ve kazananların olmayacağı 3. Dünya Savaşı'nı başlatma riskini taşıyor" şeklinde konuştu.

Söz konusu sorunlara karşı koyma yönündeki girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, ticareti geliştirecek yeni ulaşım koridorlarına ihtiyacın olduğunu söyledi.

Avrasya bölgesinde ekonomi ve ticari alanında büyük potansiyelin olduğunu belirten Lukaşenko, Asya ülkeleri ile etkileşimin kendileri için öncelikli olduğunu belirterek "Asya’nın zamanı geldi. Bu zamanı kaçırmamak çok önemli" dedi.