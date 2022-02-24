Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Logvinovo yerleşimine Grad sistemleriyle ateş ediyor

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) liderinin danışmanı Rodion Miroşnik, Ukrayna'nın Logvinovo yerleşimine Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile ateş ettiğini, Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nde 80 adet Grad füzesinin fırlatıldığını tespit ettiğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre Telegram kanalından paylaşımda bulunan Miroşnik, “Ukrayna, Logvinovo’ya ateş ederken Grad sistemleri kullanıyor, Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, 80 adet Grad füzesinin fırlatıldığını saptadı” ifadelerini kullandı.