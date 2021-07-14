Lufthansa’dan nötr cinsiyetli anons: ‘Baylar, bayanlar’ hitabından vazgeçiliyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın sözcüsü, AFP’ye yaptığı açıklamada, uçağa binen ve aralarında kendilerini erkek veya kadın olarak görmeyenlerin de bulunduğu bütün yolcuları rahat hissettirmek amacıyla "baylar bayanlar" hitabından vazgeçeceklerini duyurdu.

Airline Haber'in aktardığına göre, kabin görevlilerinin bu konuda uyarıldığını ifade eden Lufthansa sözcüsü, “bütün yolcular”, “sevgili misafirler” veya sadece “günaydın”, “iyi akşamlar” şekildeki selamlama yöntemlerinin tercih edilmesinin istendiğini kaydetti.

İlk başta Lufthansa uçaklarında başlayacak uygulama, daha sonra grubun bünyesinde bulunan, İsviçre, Avusturya, Brüksel, ve Eurowings havayolu şirketlerinde de kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

Lufthansa’dan yapılan açıklamada, şirketin, “ikili olmayan cinsiyet tanımlaması ve yolculuk yapan tüm misafirlere değer verme arzusuyla ilgili toplumda haklı olarak yürütülen bir tartışmaya yanıt vermek amacıyla bu yola gidildiği" belirtildi.