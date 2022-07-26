Lufthansa grevi: Neredeyse tüm uçuşlar iptal edildi

Alman havayolu şirketi Lufthansa yer hizmetleri çalışanlarının grevi nedeniyle, Frankfurt ve Münih kentlerinden yarın yapılacak olan uçak seferlerinin neredeyse tamamını iptal etti. Bugün de 50'ye yakın uçuşun iptal edildiğini belirten şirket, 1 günlük grevin etkisinin haftanın ilerleyen günlerindeki seferlere de yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Euronews'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada Frankfurt'ta 32'si bugün, 646'sı yarın olmak üzere toplam 678 uçuşun iptal edildiği, Münih'te de 15'i bugün 330'u da yarın olmak üzere toplam 345 uçuşun gerçekleşmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

İptaller diğer havalimanlarına da yansıyacak

Şirket iptallerin yalnızca bu iki havalimanıyla sınırlı kalmayacağını belirterek Berlin, Bremen, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Hanover ve Stuttgart havalimanlarında da iptaller ve aksaklıklar yaşanabileceği konusunda uyardı.

İptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği ve mümkünse alternatif uçuşlara yönlendirileceği ancak bunun için mevcut kapasitelerin çok sınırlı olduğu aktarılan açıklamada, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletinde hafta sonunda başlayacak yaz tatil döneminden dolayı Lufthansa'nın uçuş operasyonlarını hızlı bir şekilde normale döndürmeye çalışacağı belirtildi.

Çarşamba günü yerel saatle sabaha karşı 03.45'te başlayacak olan ve Perşembe sabahı 06.00'da bitecek olan grev nedeniyle iptal edilen binden fazla seferin 134 binden fazla yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

Maaş zammı talebi

Maaşlarının iyileştirilmesini isteyen yaklaşık 20 bin havayolu emekçisi maaşlarına yüzde 9,5'lik zam ya da 12 ay boyunca en az 350 avro zam talep ediyor. Lufthansa'nın çalışanlara iki aşamalı olarak 18 ay için toplam 250 avro maaş artışı önerdiği aktarıldı.

Okulların yaz tatiline girmesiyle artan seyahatler sırasında uygulanan grevlerin kamuoyunun dikkatini çekmesi ve şirketler ya da hükümetler üzerinde daha fazla baskı yaratması amaçlanıyor.

Lufthansa uçak bakımından uçakların biniş kapısından uzaklaştırılmasına kadar çok kilit görevdeki personelin iş bırakma kararını "anlaşılmaz" olarak tanımlayarak, hem yolculara hem de grev yapmayan personele büyük yük getireceğini iddia etti.

Almanya'dan hızlı vize kararı

Covid-19 salgınından sonra personelinin büyük çoğunluğunu kaybeden ve artan seyahat talebini karşılamakta zorlanan havayolu şirketlerinden Lufthansa yaz aylarının başlamasıyla bugüne kadar 6 binden fazla uçuşu iptal etmek durumunda kaldı.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün Haziran ayında açıkladığı rakamlara göre Alman havayolu sektöründe 7 binden fazla istihdam açığı bulunuyor.

Almanya hükümeti havalimanlarındaki personel sıkıntısını çözmek için ülke dışından, özellikle de Türkiye’den işçi getirmeye yeşil yakarak, bu kapsamda ülkeye getirilecek kalifiye yabancı personele hızlı bir şekilde oturum ve çalışma izni verileceğini açıklamıştı.